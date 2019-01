Jeremy Soule non sta lavorando alla colonna sonora di The Elder Scrolls 6

Il musicista, autore e compositore Jeremy Soule ha confermato su Facebook di non essere attualmente al lavoro sulla colonna sonora di The Elder Scrolls 6. Soule ha composto la soundtrack degli ultimi episodi della serie Bethesda, tra cui Oblivion, Morrowind e Skyrim.

L'artista ha dichiarato di non essere stato contattato da Bethesda ma questo non vuol dire che non possa lavorare alla composizione delle musiche in futuro, TES 6 potrebbe essere in una fase dello sviluppo in cui le musiche non sono richieste, la composizione e le registrazioni audio di musiche e doppiaggio potrebbero avvenire più avanti nel tempo.

Jeremy Soule si è detto commosso per tanto affetto ed ha invitato i suoi fan a supportare Bethesda e The Elder Scrolls VI anche senza la sua partecipazione. Ricordiamo che in passato il musicista ha lavorato anche alle colonne sonore di titoli come World of Warcraft, Guild Wars e Prey.