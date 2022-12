Jerry Lawson omaggiato da Google: il creatore della Farichild Channel F nel Doodle di oggi

La storia e l'evoluzione artistica del videogioco rappresentano un percorso che ha potuto contare sui contributi offerti da moltissimi personaggi chiave. Tra questi, figura anche l'ingegnere Gerald "Jerry" Lawson.

Omaggiato quest'oggi dal nuovo Doodle di Google, lo statunitense originario di Brooklyn rappresenta il creatore della Farichild Channel F, prima console con cartucce intercambiabili. Classe 1940, Gerald "Jerry" Lawson visse i decenni più bui della storia USA, caratterizzati da una crudele e capillare discriminazione razziale. Durante il suo percorso scolastico, il giovane trovò però presto una figura di riferimento in George Washington Carventer, che ispirò il piccolo Lawson a diventare un giorno inventore.

Dopo aver trovato lavoro presso la Federal Electric ITT e la PDR Electronics di New York, l'uomo sviluppò rapidamente le proprie competenze in campo informatico e decise, già negli anni Settanta, di trasferirsi nella Silicon Valley. Qui fondò la Farchild Semiconductor e col tempo si appassionò al nascente mondo dei videogiochi. Sfruttando le potenzialità del microprocessore F8 da lui stesso prodotto, sviluppò così Demolition Derby, un videogioco mai commercializzato, ma che riscosse grande successo tra i colleghi di Jerry Lawson.



Questo percorso condusse infine alla realizzazione della Farichild Channel F, la prima console al mondo a supportare cartucce interscambiabili. Nata nel 1976, l'hardware rappresentò un punto di svolta importantissimo per il settore, anche se oggi è raramente ricordata. Per scoprire maggiori dettagli sulla storia del visionario ingegnere di Brooklyn, potete esplorare il Doodle di Google dedicato a Jerry Lawson.