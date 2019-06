Jesse Faden combatte gli esseri multidimensionali nel nuovo gameplay di Control dall'E3

Non paghi delle emozioni offerteci dalla prova londinese di Control, vi proponiamo il gameplay della demo del nuovo action thrilling di Remedy con il video realizzato dai colleghi di GameSpot in occasione dell'E3 2019.

Il nuovo progetto degli autori di Max Payne, Alan Wake e Quantum Break ci vedrà indossare i panni di Jesse Faden, la giovane direttrice di un'agenzia federale piombata nel caos per colpa di una misteriosa entità soprannaturale che minaccia di strappare il tessuto spazio-tempo e seminare il terrore tra gli abitanti di New York.

Il nostro compito sarà quello di entrare in contatto con queste enigmatiche creature multidimensionali per assorbirne i poteri nella speranza, così facendo, di confinare tra le quattro mura della Oldest House questa minaccia ed evitare che sfoci in una vera e propria catastrofe.

Se i contorni della storia scritta dal team al seguito di Sam Lake era già noti e sono stati approfonditi da Marco Mottura nel nostro speciale su narrazione e fonti di ispirazione di Control, ben diverso è invece il discorso riguardante le dinamiche di gameplay immortalate in questo filmato, dove possiamo osservare un'area inedita del mondo di gioco e delle nuove abilità da evolvere attraverso un sistema di progressione che gli stessi sviluppatori finlandesi definiscono come ispirato ai migliori metroidvania.

Jesse Faden e gli esseri multidimensionali che popolano il microcosmo di Control ci attendono per il 27 agosto, giusto in tempo per la commercializzazione dell'ambizioso progetto di Remedy Entertainment su PC, PlayStation 4 e Xbox One.