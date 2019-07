Jesse Faden combatte il Sibilo nel nuovo video gameplay di Control su PC con Ray Tracing

Traendo spunto dal video diario di Remedy sul Sibilo di Control, i colleghi di DualShockers hanno confezionato un ricco gameplay trailer di 25 minuti che mostra la coraggiosa protagonista di Control, Jesse Faden, mentre fronteggia gli esseri multidimensionali del nuovo action thriller di Sam Lake.

Nella mezz'ora scarsa di scene di gioco immortalate nel filmato che campeggia a inizio articolo, la giovane direttrice del Federal Bureau of Control esplora le ambientazioni del complesso governativo newyorkese per andare a caccia di creature paranormali impugnando la sua fida pistola "aliena".

Tra sessioni metroidvania intrise di elementi free roaming e frangenti puramente action con sparatorie e scontri con i "boss di fine livello", il nuovo video ci permette di apprezzare il livello di dettaglio raggiungibile su PC dotandoci di una scheda grafica in grado di supportare la tecnologia di Ray Tracing. Il collettivo di Digital Foundry ha dedicato proprio al DXR dell'avventura di Jesse Faden un'analisi che premia gli sforzi profusi da Remedy nell'integrare il Ray Tracing in Control, definendolo addirittura come il migliore mai visto fino ad oggi su PC.

Recentemente, Remedy ha riacquisito i diritti sulla proprietà intellettuale di Alan Wake ed è stata al centro di numerose speculazioni riguardanti un suo possibile ingresso nella famiglia di sussidiarie di Sony Interactive Entertainment. Quanto al lancio di Control, ricordiamo che la commercializzazione dell'ultima fatica digitale degli autori di Quantum Break, Alan Wake e Max Payne è prevista per il sempre più prossimo 27 agosto su PC, PS4 e Xbox One.