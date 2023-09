Jessica Nigri è il lupo Blaidd in questo cosplay di Elden Ring alla ricerca

Considerato come il titolo migliore di FromSoftware, anche Elon Musk ha adorato la direzione artistica di Elden Ring. L'action RPG che si ispira alle precedenti produzioni della software house come i Souls, continua a far parlare di sé anche a quasi due anni dall'uscita e presto tornerà ancor più sotto la luce dei riflettori con un'espansione.

L'utenza è in attesa di Elden Ring: Shadow of the Erdtree, un'espansione su cui gravano altissime aspettative. Questo DLC ha infatti il compito di riportare i giocatori nell'Interregno, dove una nuova e pericolosa avventura li attende. Il futuro del titolo pare non risiedere solamente in questo contenuto aggiuntivo. Pare infatti che Elden Ring 2 si farà e che la conferma sia stata nascosta da From Software nella guida ufficiale del videogioco.

A ogni modo, prima di poter tornare a impersonare il Senza Luce nel suo viaggio per l'Interregno, è la famosa cosplayer Jessica Nigri a sorprende gli appassionati. Attraverso il suo account secondario di Instagram, l'artista ha pubblicato una breve clip in cui interpreta uno dei personaggi dalla lore più profonda e intensa. In questo cosplay di Blaidd da Elden Ring vediamo il lupo maneggiare il suo spadone alla ricerca della sua protetta, la Strega Ranni, interpretata dalla cosplayer Meggii. Sullo sfondo del mare, finalmente i due protagonisti possono ricongiungersi.