Jet Set Radio: i creatori del classico originale sono coinvolti nel reboot, conferma SEGA

Ai The Game Awards 2023 SEGA ha annunciato lo sviluppo di 5 nuovi giochi tutti basati su sue storiche IP pronte a fare il ritorno in scena attraverso nuovi progetti. Tra questi c'è spazio anche per il reboot di un gioco iconico del Dreamcast, Jet Set Radio.

Parlando ai microfoni del Washington Post il CEO di SEGA of America, Shuji Utsumi, conferma ufficialmente che gli autori del classico originale del 2000 sono coinvolti nello sviluppo di Jet Set Radio Reboot. Utsumi non rivela dettagli più approfonditi sui lavori dietro l'atteso ritorno della serie così come degli altri titoli mostrati durante i TGA 2023 (Shinobi, Streets of Rage, Golden Axe e Crazy Taxi), ma sottolinea che "il concept di giochi come Jet Set Radio era già avanzato per l'epoca. I creatori originali sono nuovamente coinvolti, ed oggi è il momento giusto affinché il pubblico possa apprezzare ogni tipo di concept".

SEGA ha dunque entusiasmo e fiducia nei confronti dei ritorni dal passato che sta preparando in questo momento, e sebbene le informazioni sui progetti in sviluppo siano ancora scarse c'è quanto basta per attendere novità con ottimismo e curiosità. E come se non bastasse SEGA vuole far rivivere altre IP storiche ancora oltre a quelle già confermate. Insomma, la casa di Sonic vuole fare le cose in grande nei prossimi anni.