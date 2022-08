Jet Set Radio, Virtua Fighter 6 e nuovi giochi di Sonic in arrivo secondo un presunto leak

Sul canale reddit R/SEGA è comparso un post che sembra svelare alcuni dei giochi della Grande S in arrivo nei prossimi anni, entro il 2024. Il post in questione è stato rimosso ma è stato successivamente ripubblicato su altri canali... resta dunque il mistero sull'autenticità delle informazioni trafugate.

Si parla nello specifico di un nuovo Jet Set Radio sviluppato da Sumo Digital e in arrivo probabilmente nel 2024, nel 2023 invece SEGA potrebbe pubblicare Virtua Fighter 6 sviluppato da Ryu Ga Gotoku Studio (Studio Yakuza) con il Dragon Engine, inoltre Kiryu dovrebbe essere un personaggio giocabile.

Sempre nel 2023 uscirà Yakuza 8, con reveal previsto tra novembre e dicembre di quest'anno, spazio anche ad un nuovo gioco di Demon Slayer (senza data) e Persona 4 Golden. Una SEGA a tutto Sonic vedrebbe inoltre il lancio di un nuovo Sonic 2D nel 2023, un nuovo gioco della serie Mario & Sonic alle Olimpiadi (2024) e novità legate a Sonic Frontiers.

Sonic Frontiers è attualmente in pre-produzione con uscita prevista per il mese di dicembre, SEGA starebbe collaborando con Sony per offrire una demo su PlayStation Plus, il primo DLC sarebbe in arrivo invece a febbraio. Entro la fine dell'anno SEGA dovrebbe pubblicare Sonic Adventure, Sonic Adventure 2, Sonic Heroes, Sonic Unleased, Sonic Generations, Sonic Forces, Sonic Mania e Team Sonic Racing su PlayStation Plus, idealmente tra ottobre e dicembre.

In lavorazione anche un misterioso "Sonic Streaming Service", una piattaforma per giocare con i giochi del riccio blu e con i grandi classici SEGA.