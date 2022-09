Jetpack Interactive: in sviluppo un gioco AAA live service basato su una IP PlayStation

Concluso il lavoro di Jetpack Interactive sul porting PC di God of War, i vertici della software house canadese hanno confermato di essere alla ricerca di talenti per sviluppare un gioco live service basato su una IP PlayStation.

Sul profilo LinkedIn ufficiale della casa di sviluppo di Vancouver è apparso un messaggio in cui si specifica, appunto, come il team stia "assumendo programmatori per entrare a far parte del nostro piccolo e agile team di sviluppo. Siamo entusiasti di lavorare a un nuovo videogioco live service con Sony e siamo pronti per il suo lancio. Se sei uno sviluppatore esperto e vuoi unirti al nostro team per contribuire alla realizzazione di questo titolo tripla A, contattaci!".

Nel corso degli ultimi anni, Jectpack Interactive è stato uno degli "studi di supporto" più importanti dell'industria: gli sviluppatori canadesi hanno infatti contribuito alla realizzazione di titoli come NBA Live, la trilogia di Dark Souls (nelle loro trasposizioni PC) e Plants vs. Zombies Garden Warfare 2. Di recente, il team di Jetpack ha però rinsaldato la propria collaborazione con Sony lavorando a stretto contatto con le sussidiarie dei PlayStation Studios per realizzare Orcs Must Die Unchained, il porting PC di God of War. Jetpack Interactive risulta essere anche uno dei team di supporto di SIE Santa Monica nella realizzazione del kolossal God of War Ragnarok.