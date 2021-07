Jett The Far Shore: primo assaggio di gameplay per l'indie PS5 dallo State of Play

Superbrothers e Pine Scented approfittano del nuovo appuntamento con lo State of Play di Sony per tornare a mostrare in azione l'intrigate Jett The Far Shore, indie game ad ambientazione fantascientifica in arrivo nel corso del 2021 su PC, PlayStation 5 e PlayStation 4.

A circa un anno dal reveal ufficiale, gli sviluppatori ci consentono di gustarci tre minuti di gameplay tratti dalla nuova avventura Sci-Fi, che promette di mescolare sapientemente un impianto narrativo di qualità con una forte e sempre presente componente ludica.

In Jett vestite i panni di Mei, un’esploratrice interstellare che fa parte di una squadra che spera di trovare una casa per la propria civiltà. Le direttive fornite dal supervisore Jao sono chiare: dovete tracciare la fonte del segnale che vi guida in questo misterioso pianeta ed esplorare la superficie in cerca di luoghi abitabili, senza danneggiare la natura circostante. A tal fine, osserverete, studierete e catalogherete le vostre scoperte durante l’esplorazione di un ambiente sconosciuto. Dovrete fare un uso attento degli strumenti Jett come il risonatore, le luci abbaglianti e il braccio meccanico in grado di raccogliere, trasportare e lanciare oggetti pesanti.

Confermato il supporto al DualSense di PlayStation 5: il feedback aptico e i grilletti adattivi del controller per immergervi nel vasto mondo di The Far Shore e nel sedile del pilota del vostro jett: la sensazione di camminare su diversi tipi di terreno, l’emozione del jett durante le manovre più acrobatiche, la pressione del grilletto durante una scarica e, ovviamente, momenti fondamentali di gameplay come la vibrazione dell’autoreattore che si destabilizza quando viene spinto al limite.

Per ulteriori approfondimenti su Jett The Far Shore, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Jett The Far Shore.