Jett The Far Shore, l'indie PS5 non ce la fa per il 2020: annunciato il rinvio

L'annuncio di Jett: The Far Shore risale allo show PlayStation 5 organizzato da Sony per il giugno di quest'anno. Durante l'appuntamento streaming, gli sviluppatori di Superbrothers avevano presentato al pubblico il reveal trailer di quest'avventura sci-fi.

Inizialmente atteso per il periodo delle festività natalizie 2020, il titolo ambientato nello spazio profondo è stato tuttavia protagonista di un posticipo. La software house al lavoro su Jett: The Far Shore ha infatti comunicato alla community la necessità di tempo aggiuntivo per ultimare la creazione del gioco. A dilatare le tempistiche ha inoltre contribuito la necessità di prestare particolare attenzione, in questi tempi complessi, alla salute e al benessere dei membri del team di Superbrothers.



Di conseguenza, Jett: The Far Shore è ora atteso nel corso del 2021, senza indicazioni temporali più specifiche. La pubblicazione del gioco resta in programma su PlayStation 5, ma anche su PlayStation 4 e PC, con un accordo di esclusività per Epic Games Store. Per poter esplorare l'universo dipinto da questo titolo indie, sarà dunque necessario attendere ancora diversi mesi.



Per tutti i dettagli su questa produzione che pare fondere meccaniche à la No Man's Sky e atmosfere da Interstellar, sulle pagine di Everyeye trovate una ricca anteprima di Jett: The Far Shore, a cura del nostro Claudio Cugliandro.