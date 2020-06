Jett The Far Shore: Superbrothers svela l'avventura sci-fi all'evento PS5

In coincidenza dello show digitale sui giochi PS5, gli sviluppatori di Superbrothers hanno presentato il progetto di Jett The Far Shore, un'avventura narrativa ad ambientazione fantascientifica che arriverà sulla console nextgen di Sony a fine 2020.

L'impalcatura narrativa su cui andrà a poggiarsi l'esperienza di gioco di Jett The Far Shore trarrà spunto da altri titoli del genere a cui fa riferimento, e ai precedenti lavori portati avanti da Superbrothers e dagli autori di Pine Scented.

Negli scampoli di gameplay ammirati nello show a tema PS5, abbiamo potuto ammirare alcune delle attività che dovremo portare a termine per assicurare un futuro all'umanità che ha lasciato la Terra morente partendo per altri sistemi stellari alla ricerca di una nuova casa.

In attesa di ricevere ulteriori informazioni su Jett The Far Shore, vi lasciamo in compagnia del video di annuncio di Project Athia e e del primo gameplay trailer di Gran Turismo 7, due delle tante sorprese riservateci da Sony con l'evento sui giochi PS5.