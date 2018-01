Jez Corden: Sea of Thieves di Rare sarà il PlayerUnknown's Battlegrounds del 2018

è in fase di sviluppo da cinque anni e molti sembrano poco fiduciosi riguardo il successo a lungo termine del nuovo gioco Rare, anche dopo aver provato la Beta, la quale ha messo in evidenza pregi e difetti della produzione. L'insiderperò non la pensa così, a suo avviso il gioco è destinato ad avere un futuro roseo.

Jez Corden ha avuto modo di provare approfonditamente Sea of Thieves grazie anche al suo ruolo di editor e redattore di Windows Central, per questo si dice convinto che il gioco sarà un successo: "tutti i dubbi che avevo nei confronti di Sea of Thieves sono svaniti. Questo sarà il PlayerUnknown's Battlegrounds del 2018", questo è quanto si legge i nun Tweet dello stesso Corden.

Nei messaggi di risposta, l'insider ha continuato a ribadire che Sea of Thieves sarà grandioso, non nascondendo di essere davvero molto felice per l'arrivo del gioco. Ricordiamo che Sea of Thieves uscirà il 20 marzo su Xbox One, Xbox One X e Windows 10, il titolo sarà il primo ad inaugurare il nuovo corso di Xbox Game Pass che vuole le esclusive Microsoft disponibili sin dal day one per tutti gli abbonati.