Anche Jez Corden ha sentito che Suicide Squad verrà rinviato di nuovo

Jason Schreier ha parlato del quasi sicuro rinvio di Suicide Squad Kill The Justice League ma il giornalista di Bloomberg non è il solo ad aver sentito queste voci, al coro si aggiunge infatti anche Jez Corden di Windows Central.

Jez fa sapere di "aver sentito parlare di un rinvio di Suicide Squad da maggio a fine anno" allineandosi dunque a quanto riportato da Schreier. A quanto pare WB Games e Rocksteady sarebbero concordi su un nuovo rinvio, il gioco è attualmente atteso per il 26 maggio ma un lancio prima della fine dell'anno appare improbabile, con ogni probabilità il debutto di Suicide Squad Kill The Justice League avverrà tra ottobre e dicembre 2023.

Suicide Squad Kill The Justice League è stato accolto tiepidamente allo State of Play di febbraio, non sappiamo però se i feedback ricevuti abbiano portato al rinvio o se questo era già stato deciso internamente da Warner, per dare più tempo allo studio di rifinire al meglio alcuni dettagli del progetto.

Jason Schreier si è detto scettico sul successo di Suicide Squad, il gioco è stato concepito nel 2016/2017 ma oggi un gioco di questo tipo potrebbe avere un ridotto appeal sul pubblico, negli anni i gusti dei giocatori sono cambiati, così come le tendenze del mercato, due aspetti che potrebbero finire per penalizzare i risultati commerciali di Suicide Squad Kill The Justice League.

In ogni caso, al momento il lancio resta previsto per il 26 maggio 2023, in attesa di eventuali comunicazioni sul rinvio da parte del publisher.