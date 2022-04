Jiizuké torna ai Giants: lo Stallone Italiano riparte dalle origini su League of Legends

Ancora una volta il 2022 si conferma un anno importante per giocatori che hanno fatto la storia della scena competitiva europea - e non solo - di League of Legends: oltre al futuro ritorno al competitivo di Febiven, nel Vecchio Continente assistiamo al ritorno di Jiizuké ai Giants, organizzazione che lo lanciò poi verso le stelle.

Dopo la fine del matrimonio con l’organizzazione statunitense Evil Geniuses nel novembre 2021, con la quale è rimasto per quasi due anni, Daniele “Jiizuké” Di Mauro si è preso una pausa importante nello Spring Split per ritrovare casa, poi, nei Giants. Nota prima come Vodafone Giants, Giants Gaming o Giants Only The Brave, l’organizzazione spagnola ha accolto a braccia aperte il primo giocatore italiano ad arrivare in LEC in occasione di un cambiamento di roster importante.

Il 20 aprile 2022, infatti, il team ha salutato lo storico ADC Attila, noto prima come Minitroupax ed ex compagno di squadra di Jiizuké proprio con Giants Gaming e Team Vitality. Dopodiché, il 22 aprile sono arrivati Keduii e Advienne nella Botlane, mentre Milica (ex Midlaner del Team Vitality) è passato alla Free Agency il 27 aprile. Ieri, 28 aprile 2022, l’organizzazione ha quindi annunciato il ritorno di Jiizuké che troverà poi nella Giungla Maxlore e, nella Toplane, Th3Antonio, giocatore ventitreenne legato a Giants sin dal 2017.

Dopo l’esperienza con gli EG in LCS, dunque, auguriamo il meglio a Daniele nella LVP SuperLiga, la lega massima spagnola di League of Legends.

A proposito di LoL ed esport, eccovi i gruppi del Mid-Season Invitational 2022.