Jill Valentine vs Claire Redfield: qual è la miglior eroina di Resident Evil?

Resident Evil ha offerto un gran numero di personaggi iconici nel corso della sua storia. Abbiamo provato a capire chi è il miglior protagonista di Resident Evil tra Leon Kennedy e Chris Redfield, ma la serie Capcom ha anche la sua buona dose di donne che sono state capaci di far breccia nel cuore dei fan.

Jill Valentine e Claire Redfield si possono considerare nello specifico le due protagoniste femminili per eccellenza del franchise, che nulla hanno da invidiare a Chris, Leon o altri personaggi apparsi nel corso degli anni in più giochi. Ma chi tra le due si può considerare effettivamente la migliore?

Jill ha indubbiamente diversi tratti in comune con il fratello di Claire: proprio come Chris, infatti, è stata introdotta già nel leggendario capostipite del 1996 ed ha dunque vissuto gli orrori di Villa Spencer che hanno dato il via agli eventi dell'intera saga, risultando quindi una dei primi agenti a scontrarsi con gli zombie e minacce bio-organiche dell'Umbrella Corporation. Claire però non è stata da meno, essendo riuscita a sopravvivere all'apocalisse di Raccoon City fuggendo dalla città assieme a Leon alla fine di Resident Evil 2. Lo stesso è però riuscita a fare la stessa Jill, che durante gli eventi di Resident Evil 3 è scappata dalla città maledetta poco prima che venisse rasa al suolo, sconfiggendo persino il Nemesis, una delle creature fino a quel momento più potenti mai create dalla Umbrella.

Chiusa la parentesi Raccoon City, Claire sarà ancora una volta protagonista principale in Resident Evil Code Veronica, dove si scontra con gli ultimi rampolli della Famiglia Ashford e combatte altre temibili mostruosità su Rockfort Island e nella base segreta dell'Umbrella in Antartide. Tornerà ancora una volta tra i personaggi principali in Resident Evil Revelations 2, in una veste più matura rispetto a quella vista nei precedenti giochi, ma senza aver perso un grammo del suo istinto di sopravvivenza.

Per contro, le comparse di Jill dopo il terzo capitolo saranno decisamente più centellinate: oltre a Resident Evil 5, dove riveste un ruolo minore seppur cruciale, l'ex agente S.T.A.R.S. e membro della BSAA non è più stata inclusa in nessun gioco della serie principale, rivestendo comunque un ruolo di primo piano nel primo Resident Evil Revelations, dove viene mostrata come un'agente ormai veterana e capace di affrontare qualunque tipo di mostruosità senza freni.

Proprio come nel confronto tra Chris e Leon, è difficile stabilire chi tra le due ragazze emerge effettivamente come la migliore. Si potrebbe dire infatti che siano sullo stesso piano, ma forse a far pendere la bilancia a favore di Jill c'è il fatto che non solo ha superato gli eventi di Villa Spencer e Raccoon City sconfiggendo anche Nemesis, ma è anche riuscita a sopravvivere all'infezione da Virus T contratta proprio durante gli eventi di Resident Evil 3. Claire è invece una donna meno d'azione, considerato che non si unirà a nessun gruppo militare come Jill o il fratello, ma le vicende di Revelations 2 dimostrano che non ha comunque nulla da invidiare agli altri iconici personaggi, riuscendo a non cedere mai alla paura e finire così vittima del Virus T-Phobos.

E voi cosa ne pensate? Chi tra Jill e Claire si può considerare a tutti gli effetti la miglior protagonista femminile della serie? Intanto facciamo anche qualche ripasso narrativo: ecco come si collega la trama di Resident Evil 4 alla storia di RE1, 2 e 3.