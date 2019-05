Jim Ryan: l'accordo tra Sony e Microsoft non è ancora stato ben definito

Durante l'Investor Relations Day che si è tenuto a Tokyo nei giorni scorsi, Jim Ryan (presidente di Sony Interactive Entertainment) ha parlato dell'accordo tra Sony e Microsoft, svelando un retroscena non ancora noto.

Ryan fa sapere che le due compagnie hanno stilato e sottoscritto un documento che suona più come una dichiarazione d'intenti per eventuali partnership, tuttavia al momento non c'è un contratto in essere e l'accordo deve ancora essere ben definito dalle due parti. Sony e Microsoft dunque lavoreranno per esplorare nuove tecnologie legate al Cloud e all'Intelligenza Artificiale ma gli scenari potrebbero cambiare rapidamente a seconda delle esigenze future.

Con ogni probabilità la situazione diventerà più definitiva quando le due aziende avranno lanciato sul mercato le loro nuove console (PlayStation 5 e Xbox Scarlett), solo allora sarà possibile capire quale direzione prenderà questa partnership tra i due colossi.