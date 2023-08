Jim Ryan dopo l'aumento di PS Plus: Sony sempre pronta a valutare cambi di prezzo

Sony ha annunciato un aumento dei prezzi di PlayStation Plus, e l'azienda continuerà a monitorare l'andamento del mercato e dei suoi bilanci interni e valutare ulteriori variazioni dei prezzi dei suoi prodotti destinati al mercato videoludico.

Dopo aver aumentato i prezzi di PS5 prima e di PlayStation Plus poi (senza dimenticare il generale aumento dei software esclusivi ad inizio generazione), non è da escludere che la compagnia nipponica decida di modificare ulteriormente il costo dei suoi prodotti.

In un recente incontro aziendale incentrato sulla divisione PlayStation, al CEO di Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, è stato chiesto se il Sony potesseaumentare i prezzi dei suoi contenuti, hardware e servizi nel tentativo di aumentare il LifeTime Value (LTV) dei possessori di PlayStation 5. Ryan ha risposto che sì, Sony ha già aumentato il prezzo di PS5 ed è sempre pronta a compiere questi passi quando necessario.

"Osserviamo costantemente il prezzo dei nostri prodotti e servizi, nel contesto della concorrenza, di una situazione macroeconomica, o nel valore che crediamo che tali prodotti e servizi forniscano. Sarete consapevoli che abbiamo deciso di aumentare il prezzo di PS5 ovunque al di fuori degli Stati Uniti. Siamo pronti a prendere queste decisioni quando riteniamo che siano giustificate e necessare, e teniamo costantemente in considerazione i prezzi del nostro hardware, i nostri giochi e servizi, incluso PlayStation Plus. Siamo molto concentrati su come massimizzare il LifeTime Value dei nostri utenti".

Diversi editori tra cui EA, Take-Two Interactive, Capcom e Nintendo hanno riconosciuto l'impatto che l'attuale mercato inflazionistico sta avendo sul settore dei videogiochi, ed anche Microsoft si è trovata nella situazione di dover aumentare i prezzi di Xbox Series X|S e Xbox Game Pass.