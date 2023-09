Jim Ryan: il boss di PlayStation si è dimesso, lascia Sony dopo 30 anni - Aggiornata

Come un fulmine a ciel sereno, Jason Schreier di Bloomberg sgancia un rumor tanto improvviso quanto sconvolgente per PlayStation: Jim Ryan, attualmente CEO e presidente di Sony Interactive Entertainment, sarebbe sul punto di dimettersi.

La notizia è stata diffusa tramite l'account Twitter di Jason Schreier, che in effetti non ha rivelato molte informazioni al momento. Il giornalista videoludico si è limitato ad affermare che due fonti distinte in contatto con Bloomberg hanno riferito che Jim Ryan è sul punto di dimettersi e lasciare il suo ruolo di boss della divisione PlayStation di Sony.

La leadership di Jim Ryan è stata spesso messa in discussione, anche dagli stessi fan di PlayStation, che in più di un'occasione hanno espresso nostalgia nei confronti di Shawn Layden, precedente CEO di Sony Interactive Entertainment. Ryan ha indicato una nuova via per la divisione gaming di Sony, puntanto molto sui live service (strategia che ha coinvolto l'acquisizione di Bungie) e sui port dei giochi PlayStation su PC. Ryan è inoltre finito al centro di accese polemiche a causa dei suoi frequenti interventi sul tema Microsoft-Activision, acquisizione che ha provato in più modi a fermare (invano, considerando che anche la CMA ha dato l'ok provvisorio al matrimonio tra Xbox e Activision).



Aggiornamento: sulle sue pagine ufficiali, Sony ha confermato che Jim Ryan lascerà PlayStation. Dopo 30 anni di collaborazione, la separazione verrà formalizzata a marzo 2024. Il COO e CFO Hiroki Totoki assumerà il ruolo di Presidente di SIE a partire da ottobre 2023.