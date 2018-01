Jim Ryan nominato Vicepresidente di Sony Interactive Entertainment

, attuale Marketing & Sales Manager di SIE e Presidente diè stato nominato Vicepresidente dicon effetto immediato.

Jim Ryan continuerà a ricoprire le posizioni citate e in aggiunta collaborerà con il CEO Tsuyoshi "John" Kodera e con il VP già in carica (Kazuo Miura) con l'obiettivo di espandere ulteriormente il business di PlayStation e accelerarne la crescita a livello globale.

Jim Ryan è entrato in Sony Interactive Entertainment Europe nel 1994 e nel corso degli anni ha aiutato la compagnia a far crescere il brand PlayStation sul territorio europeo, in Africa, Medio Oriente e Oceania. Dal 2008 è Global Sales and Marketing Manager di SIE.