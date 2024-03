Per Jim Ryan non ci sono dubbi: PlayStation 5 può diventare la miglior console Sony

Siamo giunti al tanto atteso momento della verità per l'avvenire dei PlayStation Studios sul piano dirigenziale: quello di ieri è stato l'ultimo giorno di Jim Ryan da presidente di Sony Interactive Entertainment. I PlayStation Studios hanno detto addio ad una figura che, nel bene e nel male, ha fatto parte dell'ecosistema Sony per tanto tempo.

Ciononostante, Jim Ryan ha abbandonato Sony PlayStation con una visione alquanto positiva del futuro, soprattutto per la "nuova" ammiraglia della casa di Tokyo: per l'ex CEO PlayStation, PlayStation 5 è sulla buona strada per essere la miglior console Sony di sempre. Sebbene ciò sorprenda in parte, visti i risultati ottenuti con PS5 che ha decretato il miglior lancio di sempre per una console, Ryan ha dichiarato che "in questo momento siamo al top".

"Siamo stati molto chiari e coerenti su ciò che noi rappresentiamo: grandi console, grandi esperienze di gioco e grandi titoli". È da queste premesse che Jim Ryan ha affermato senza esitazione che, ora come ora, PlayStation è un marchio ai vertici del settore videoludico. "PlayStation 5 è sulla buona strada per essere la nostra console di maggior successo". Per Jim Ryan, le sue affermazioni sono direttamente correlate a quanto fatto nel corso di questi anni: "il numero di giochi che abbiamo pubblicato finora su PlayStation 5, a questo punto del ciclo, supera di gran lunga qualsiasi cosa abbiamo mai fatto prima". Condividete le affermazioni dell'ormai ex amministratore delegato, o credete che la sua visione di PlayStation 5 sia lontana dalla realtà?

