Jim Ryan: PlayStation 4 Pro non è stata pensata per durare solo 12 mesi

Nel corso della, Jim Ryan diè stato intervistato dal The Telegraph su tutto ciò che riguardae più in generale il gaming, e in particolare in merito agli aggiornamenti delle console.

Il dirigente, al quale è stato chiesto se la prossima evoluzione della console di Sony sarebbe stata PlayStation 5, ha messo in chiaro che PlayStation 4 Pro non è stata progettata per stare sul mercato 12 mesi, e che la sua realizzazione è stata pensata anche per aumentare il ciclo vitale di PlayStation 4.

"Con i cicli tecnologici che si fanno sempre più corti, il pubblico si aspetta delle innovazioni", ha dichiarato Ryan. "Stiamo valutando la costanza e la regolarità con la quale le persone aggiornano i loro dispositivi tecnologici"

L'appuntamento con PlayStation 5 pare dunque rimandato al momento, in attesa di scoprire più dettagli sulle preferenze dei consumatori circa gli aggiornamenti delle console come PlayStation 4 Pro e Xbox One X.