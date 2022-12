Jim Ryan di PlayStation non vede Xbox Game Pass come una minaccia, secondo un report

Tra i più strenui oppositori dell'acquisizione di Activision-Blizzard-King da parte di Microsoft c'è Sony, la quale si professa molto preoccupata per il possibile sconvolgimento degli equilibri del mercato che potrebbe provocare un affare da 68,7 miliardi di dollari.

Tra le altre cose, i legali e i rappresentati di casa PlayStation hanno più volte sollecitato i garanti della concorrenza a valutare la grande crescita alla quale potrebbe andare incontro il catalogo di Xbox Game Pass con l'aggiunta dei giochi di Activision-Blizzard e in particolare di Call of Duty, un fenomeno giocato ogni anno da milioni e milioni di utenti.

Secondo una fonte dell'insider Tom Henderson, la quale ha chiesto di rimanere anonima, la verità sarebbe molto differente. Stando a quanto spifferato, nel corso di una sessione Q&A condotta all'inizio del mese Jim Ryan avrebbe confessato ai suoi dipendenti di non vedere Xbox Game Pass come una minaccia. A seguito di una domanda specifica di uno dei suoi impiegati, il CEO di Sony Interactive Entertainment avrebbe risposto così: "Quando prendiamo in considerazione Xbox Game Pass, sembra che i suoi abbonati siano in diminuzione. Se consideriamo Game Pass, il numero di PlayStation 5 che abbiamo venduto in due anni è superiore al numero di abbonati che hanno raccolto in 6-7 anni". Mettendo il servizio di Microsoft a confronto con PlayStation Plus, Ryan avrebbe poi aggiunto: "Siamo vicini ai 50 milioni di abbonati e loro sono nella fascia bassa dei 20 milioni di abbonati".

Secondo i documenti ufficiali inviati da Microsoft alla Competition and Markets Authority (CMA), autorità anti-trust del Regno Unito, gli abbonati a Xbox Game Pass sono 25 milioni. Sony, dal canto suo, a inizio novembre ha dichiarato 45,4 milioni di iscritti a PlayStation Plus.

Quella dipinta dalla fonte anonima (che in quanto tale non può essere ritenuta del tutto affidabile) è una Sony molto differente da quella, timorosa, che si sta mostrando in pubblico. All'esterno afferma che l'acquisizione di Activision-Blizzard è "dannosa per la concorrenza, dannosa per l'industria dei videogiochi e dannosa per gli stessi giocatori", mentre all'interno parrebbe essere molto più sicura di sé.

Intanto, Microsoft ha trovato anche un altro grande oppositore: la FTC. La Federal Trade Commission statunitense si è pronunciata a sfavore dell'accordo e ha fatto causa alla casa di Redmond.