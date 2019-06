Jim Ryan: Playstation e Xbox saranno ancora avversarie

Nel corso del mese di maggio, un'improvvisa quanto inaspettata dichiarazione annunciava al mondo videoludico l'avvio di una collaborazione tra Sony e Microsoft, finalizzata ad evolvere le tecnologie legate al cloud gaming.

Tale interessante svolta nel rapporto tra queste due grandi Compagnie ha aperto la strada a diverse considerazioni sul futuro del mercato e su di una possibile maggiore vicinanza tra i due colossi. Su questo interessante argomento si è recentemente espresso Jim Ryan, CEO di Sony, nel corso di un'intervista concessa al Financial Times. Al suo interno, quest'ultimo ha delineato alcuni precisi confini, sottolineando come, in futuro, i due brand manterranno inalterata la propria indipendenza. In particolare, Jim Ryan ha affermato: "Per quanto ne so...non sussiste alcuno scenario in cui le piattaforme Playstation e Xbox si uniscano. Le due piattaforme resteranno separate, con le proprie distinte identità, brand e fan".



In termini di evoluzione futura delle console, del resto, Sony ha già fornito al pubblico alcune prime informazioni sulle caratteristiche di Playstation 5. Dal canto suo, invece, la Casa di Redmond ha fino ad ora mantenuto un certo riserbo sui propri piani next-gen, ma non è da escludersi che alcuni iniziali dettagli su Xbox Scarlett possano emergere in occasione dell'imminente E3 2019: l'appuntamento è con la conferenza Microsoft del 9 giugno.