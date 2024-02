Jim Ryan saluta Sony e svela i suoi 5 giochi PlayStation preferiti di sempre

Il momento dei saluti è arrivato: dopo l'annuncio delle dimissioni avvenuto a settembre 2023, Jim Ryan si appresta ora a lasciare definitivamente Sony e PlayStation dopo 30 anni di carriera all'interno dell'azienda.

Ryan saluta la community e fa i suoi auguri al nuovo CEO ad interim Hiroki Totoki, ricordando che "PlayStation è un marchio cruciale del settore dell'intrattenimento. Se Totoki-san e i suoi collaboratori continueranno a intrattenere e sorprendere la community, sono certo che otterranno ottimi risultati."

L'ex CEO di PlayStation sottolinea poi come sia particolarmente orgoglioso del lancio di PlayStation 5, gestito in piena pandemia Covid-19 tra numerosi problemi legati allo smart working, alle difficoltà produttive e alla temporanea chiusura di aziende partner, agenzie marketing e retail.

Infine, Ryan stila la lista dei suoi giochi giochi PlayStation preferiti di sempre. Si parte con Ridge Racer per PS1, un gioco che "avrebbe definito lo standard per il genere dei racing game a 32-bit" e si continua con Grand Theft Auto 3 per PS2, un gioco che ha "cambiato per sempre il modo di intendere i videogiochi."

Per quanto riguarda PS3, Ryan cita Uncharted Drake's Fortune come il suo gioco preferito mentre Marvel's Spider-Man è la sua preferenza per PS4. Infine, cita God of War Ragnarok per PlayStation 5, titolo acclamato dalla critica e arrivato sul mercato in un momento cruciale per le vendite della console.