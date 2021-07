Jim Ryan: 'Solo i migliori giochi vengono ricordati, a nessuno importa di titoli ok'

PlayStation è la casa di numerose serie e giochi di grande successo, alcune delle quali capaci di regalare grandi emozioni ai fan ormai da anni. Sony punta sempre a raggiungere i migliori risultati qualitativi con le sue produzioni, in modo così da creare brand forti che possano essere portati avanti generazione dopo generazione.

Nel corso di un'intervista con il portale cinese TMTPost, il presidente di Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, si è soffermato sull'importanza di creare produzioni di eccellente qualità e di come spesso serva prendersi tutto il tempo necessario per portare avanti al meglio lo sviluppo di un gioco anziché affrettarlo a tutti i costi. Per Ryan il maggior tempo a disposizione aumenterebbe le possibilità di creare non solo grandi videogiochi, ma anche opere destinate ad essere ricordate nel tempo.

"Ho capito che è meglio aspettare e avere così un grande gioco che affrettarne lo sviluppo ed avere un gioco solo accettabile o buono", spiega il boss dei PlayStation Studios rispondendo a una domanda relativa ai tempi di sviluppo di un gioco di punta che spesso tendono ad andare per le lunghe. "I giocatori si ricordano solo dei giochi migliori - prosegue Ryan - e non dei titoli passabili. Se un gioco è eccellente, i giocatori ne vorranno un sequel e di conseguenza vorranno anche acquistarlo. A nessuno davvero importa di un gioco semplicemente ok. Certo, per ragioni finanziarie e produttive spingiamo gli sviluppatori a completare specifici titoli entro i tempi stabiliti, ma in generale non vogliamo prodotti che sono ok, vogliamo il massimo risultato".

Ryan approfondisce ulteriormente spiegando secondo il suo punto di vista quali caratteristiche dovrebbe avere un gioco di eccellenza: "Credo che i giochi migliori siano capaci di suscitare diverse emozioni nei giocatori. Li possono far sentire esaltati, possono trasmettere loro adrenalina, o farli sentire tristi o felici. Credo che le migliori esperienze videoludiche dovrebbero permettere ai giocatori di integrarsi completamente con il gioco e far provare emozioni differenti".

Dalle parole del presidente di SIE si può quindi comprendere meglio perché Sony ha rifiutato lo sviluppo di Days Gone 2, alla luce della media su Metacritic poco convincente del primo capitolo, che rientrerebbe così in quella schiera di giochi "accettabili" che il colosso giapponese vorrebbe evitare. L'ultima produzione targata PlayStation Studios è stata Ratchet & Clank: Rift Apart, il più recente episodio di una serie storica che va avanti dal 2002: per approfondire potete leggere la nostra recensione di Ratchet & Clank Rift Apart.