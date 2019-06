Jim Ryan di Sony: l'alleanza con Microsoft nasce per contrastare Google Stadia

Dalle pagine di CNET, il presidente di SIE Jim Ryan ha discusso dell'alleanza tra Sony e Microsoft per spiegare i motivi che hanno spinto il colosso tecnologico giapponese a stringere una partnership con gli "avversari" della casa di Redmond per il futuro dei servizi in cloud gaming.

Stando a quanto illustrato dal massimo dirigente di Sony Interactive Entertainment, "dobbiamo mostrare una nuova apertura mentale e un diverso desiderio di fare le cose, in una misura che non abbiamo avuto nel passato. Ovviamente, di recente è stato annunciato l'ingresso di un nuovo concorrente nell'industria videoludica (ossia Google, ndr) e c'è la possibilità che ne arrivino altri. Quindi, il panorama sta cambiando rapidamente: se semplicemente ci appoggiamo a un mondo che abbiamo conosciuto negli ultimi 25 anni, ci esponiamo al grave rischio che gli eventi intorno a noi ci sorpassino".

L'annuncio di Google Stadia, e tutto ciò che potrà comportare nel medio-lungo periodo l'ingresso di Google nell'agone videoludico e la volontà del colosso di Mountain View di investire miliardi di dollari nella creazione e nella gestione capillare delle infrastrutture sui cui si baserà il suo nuovo servizio in game streaming, ha dato così a Sony il pretesto perfetto per guardare con favore all'alleanza con Microsoft, come ribadisce lo stesso presidente Ryan affermando che "il Memorandum firmato con Microsoft è una manifestazione del nuovo approccio di Sony per il futuro di PlayStation". Si tratta, di conseguenza, di un accordo ad ampio spettro che copre diverse aree, una delle quali sarà appunto rappresentata dal cloud gaming.

Nel corso dell'E3 2019 capiremo quali ambizioni nutre Microsoft con Project xCloud, mentre Sony ha già confermato di voler spingere moltissimo su PlayStation Now con l'arrivo di PS5. Quanto a Google, per le ore 18:00 italiane di giovedì 6 giugno assisteremo in diretta streaming allo Stadia Connect.