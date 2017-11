Jim Ryan di Sony Europe si esprime riguardo le specifiche di Xbox One X

Durante la Paris Games Week,(presidente di) è stato intervistato dal Telegraph e in questa occasione ha parlato, tra le altre cose, dell'imminente arrivo di

Queste le parole di Jim Ryan sulla nuova console Microsoft: "Xbox One X è una console interessante, le sue specifiche tecniche sono ottime ma dietro il successo di una console c'è anche altro. Qui a Parigi abbiamo presentato tanti titoli, tutti diversi tra loro e molti dei quali giocabili solo su PS4 e PS4 Pro. Di fatto, PlayStation 4 resta il miglior posto per gioco (The Best Place to Play, riprendendo lo slogan della console, ndr).

Ryan parla poi delle esclusive PlayStation e del lavoro degli studi interni di Sony Interactive Entertainment: "Gli studi interni sono la nostra forza. Abbiamo prodotto giochi come Uncharted 4, Gran Turismo, Horizon Zero Dawn e stiamo lavorando su tanti altri progetti. Di fatto, produciamo giochi in tre diversi continenti, una grandissima opportunità per la nostra compagnia."

Siete d'accordo con le parole di Jim Ryan?