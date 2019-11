Jim Ryan: Sony è sempre alla ricerca di nuovi studi da acquisire

Jim Ryan è un fiume in piena e in una recente intervista pubblicata sulle pagine di GamesIndustry ha toccato vari argomenti, tra cui l'acquisizione di altri studi di sviluppo per ampliare il numero dei team interni di Sony Interactive Entertainment.

Negli scorsi mesi Sony ha acquisto Insomniac Games e il nome della compagnia è stato affiancato a quello di Remedy e Housemarque, secondo gli insider altri due potenziali candidati per entrare a far parte della famiglia Sony Worldwide Studios. Ma cosa ne pensa Ryan a riguardo?

"Essenzialmente, acquisire uno studio è sempre una mossa molto costosa, nonostante questo siamo sempre alla ricerca di nuovi talenti ma facciamo molto attenzione, dobbiamo assicurarci che la compagnia da acquisire sia quella giusta... e questo si traduce in discorsi piuttosto noiosi sulla sostenibilità a lungo termine, sulla capacità di generare profitti e tanti altri aspetti. Purtroppo la storia ci insegna che non tutte le acquisizioni riescono bene ma ci sono certamente tanti team che potrebbero lavorare bene con noi."

Il Presidente di Sony Interactive Entertainment non si sbilancia dunque e non lascia trapelare i nomi di ulteriori possibili acquisizioni, la compagnia però, come sottolineato, guarda sempre attentamente al mercato con l'obiettivo di cercare nuovi studi da aggiungere sotto la propria ala protettiva.