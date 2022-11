Jim Ryan di Sony sull'affare Microsoft x Activision: 'i giocatori avranno meno scelte'

Si continua a parlare dell'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft e dei tentativi di opposizione ad opera di Sony. Jim Ryan ha infatti rilasciato una serie di dichiarazioni in merito alla faccenda ai microfoni del New York Times.

Ecco di seguito un estratto delle parole del presidente dell'azienda nipponica:

"Microsoft è un colosso nel campo della tecnologia con una lunga serie di trascorsi quando si parla di dominio di settori. È altamente probabile che le scelte proposte oggi ai giocatori non saranno più disponibili se l'accordo si concluderà a favore di Microsoft."

Insomma, secondo Jim Ryan, l'eventuale conclusione dell'accordo a favore del colosso di Redmond potrebbe intaccare il ventaglio di scelte a disposizione dei videogiocatori di tutto il mondo. Purtroppo non è chiaro a quali tipi di scelte si stia riferendo il boss di PlayStation, ma non è da escludere che si parli della possibilità di vedere approdare i prossimi Call of Duty su Xbox Game Pass, fattore che potrebbe incidere sulla scelta della piattaforma sul quale giocare lo sparatutto.

A tal proposito, vi ricordiamo che gli ultimi rumor sostengono che Microsoft avrebbe proposto a Sony un accordo per portare Call of Duty su PlayStation per almeno altri 10 anni. Sapevate che Phil Spencer ha portato con sé Xbox, PlayStation e Switch all'incontro col CMA?