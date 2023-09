Sony continuerà a sviluppare giochi single player, Jim Ryan ci crede ancora

Fra le numerose informazioni emerse dai documenti trapelati per errore dal processo di Microsoft contro la FTC, uno dei leak più colossali nella storia di Xbox, è emersa anche una sessione Q&A tra Jim Ryan, presidente di Sony, e alcuni investitori.

L'intervista risale al 2022 ed è stata interamente trascritta in un post su Reddit. Nonostante alcune delle domande siano state oscurate, il botta e risposta contiene alcune riflessioni interessanti da parte del numero uno di casa PlayStation.

Nell'ambito della strategia di Playstation, ad esempio, una domanda fa riferimento alla dichiarazione di Ryan secondo cui Sony avrebbe intenzione di lanciare 10 nuovi giochi con l'obiettivo di raddoppiare il flusso di entrate proprietarie entro quattro anni, chiedendo quanto, di questi 10 giochi, arriverà da titoli già esistenti.

"Quando guardi il nostro portafoglio IP e quando pensi ai nomi più grandi, vedere quei giochi uscire dai vincoli del modello console è una prospettiva molto significativa per noi. Si può presumere che una parte significativa delle nostre IP AAA esistenti troverà la sua strada come gioco con servizio live", risponde il Presidente (per restare in argomento, qui potete recuperare la dichiarazione di Phil Spencer su crisi degli editori e giochi AAA).

In riferimento ai giochi first-party, invece, Ryan dichiara di aver intenzione di continuare a creare giochi con una forte componente narrativa in single player, con grafica all'avanguardia, come fondamento della propria strategia di publishing.

Dalla trascrizione, inoltre, emerge che l'acquisto di Activision non è mai stato nei piani di Sony, che tuttavia è sempre alla ricerca di nuovi partner che condividano la sua visione strategica.