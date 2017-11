Jim Sterling e alcuni sviluppatori indipendenti si scagliano contro Steam

Nell'ultima puntata del podcast Jimquisition,si è scagliato contro, accusando la compagnia di gestirein maniera pessima, favorendo la pubblicazione di giochi spazzatura realizzati con il solo scopo di incassare denaro senza troppi sforzi, a discapito di prodotti più meritevoli di piccoli sviluppatori indipendenti.

Sterling ha ascoltato anche l'opinione di alcuni studi e sviluppatori indipendenti, i quali lamentano di fatto le stesse problematiche, definendo Steam "un cumulo di spazzatura". Il problema principale riguarda la quantità di giochi di basso livello pubblicati settimanalmente, spesso si tratta di prodotti realizzati con budget infimi e con l'unico scopo di guadagnare denaro dalla vendita di oggi e dalle carte.

Per uno sviluppatore indipendente diventa sempre più difficile promuovere i propri titoli su Steam, la quantità delle uscite è molto elevata e spesso il sistema non permette ai titoli più meritevoli di emergere. Sterling, dal canto suo, spera che Valve possa prendere a cuore queste critiche per ripulire il suo negozio online, ormai store di riferimento per il mercato PC.