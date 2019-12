Jingle Nerd 17 dicembre: le nuove offerte del Calendario dell'Avvento di GameStop

Nuovo giorno e nuove offerte del Calendario dell'Avvento di GameStopZing Italia con sconti sui migliori videogiochi e sulle principali console come PlayStation 4, Xbox One S e Nintendo Switch. Scopriamo insieme tutte le promozioni attive nella giornata di oggi, martedì 17 dicembre.

Come parte delle offerte Jingle Nerd di GameStop troviamo Tekken 7 a 19.98 euro, Code Vein a 39.98 euro, Tokyo Ghoul:re Call to Exist a 49.98 euro e SoulCalibur VI a 17.98 euro, oltre a The Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition a 49,98 euro. Infine, ancora per poche ore (fino alle 23:59 di oggi) la T-Shirt di FIFA 20 viene proposta con il 40% di sconto sul prezzo di listino.

GameStop sconti console

Ultimi giorni per la composizione del codice speciale riservato agli utenti iscritti alla newsletter GameStopZing: "abbiamo in serbo per te una Raccolta Speciale. Apri ogni giorno la nostra Newsletter, raccogli tutti i numeri e le lettere che troverai. Ti serviranno per comporre un codice speciale. Utilizzalo online dal 25 al 31 dicembre e scoprirai il nostro regalo per te!"