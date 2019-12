Jingle Nerd, al via il Calendario dell'Avvento GameStop: sconti e offerte del 3 dicembre

Come promesso nel weekend, nella giornata di oggi (martedì 3 dicembre) è ufficialmente partito il Calendario dell'Avvento 2019 di GameStop con una serie di sconti, offerte e promozioni che ci accompagneranno quotidianamente fino alla Vigilia di Natale.

Tante le promozioni di oggi, in particolare segnaliamo Tom Clancy's Rainbow Six Siege a 14.98 euro, Far Cry 5 e Far Cry New Dawn a 19.98 euro l'uno, Mario + Rabbids Kingdom Battle a 24.98 euro e lo sconto del 30% su tutti i Calendari dell'Avvento (tra cui quello di Fortnite) fino al 10 dicembre. Inoltre, è attiva una promozione che vi permetterà di acquistare Xbox One 500 GB a prezzo speciale: "acquista Controller Wired e Kit Ricarica @Play per avere Xbox One 500GB Usata a 119 euro"

Infine, GameStop lancia una Raccolta Speciale per gli iscritti alla newsletter: "apri ogni giorno la nostra Newsletter, raccogli tutti i numeri e le lettere che troverai. Ti serviranno per comporre un codice speciale. Utilizzalo online dal 25 al 31 dicembre e scoprirai il nostro regalo per te!"

Le offerte indicate sono valide solamente per la giornata di martedì 3 dicembre online e in negozio, avete tempo fino alle 23:59 per concludere i vostri affari prima che i giochi citati tornino ad essere venduti a prezzo pieno.