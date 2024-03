Jinx è armata e pericolosa in questo folle cosplay italiano di League of Legends

Dopo aver seguito l'avventura dei ragazzi di Macko eSports ai Play-off del League of Legends Italian Tournament 2024, il MOBA di Riot Games è pronto a sorprendere la sua utenza di giocatori, professionisti e non. Ma ad anticipare le grandiose novità in arrivo è la sempre folle e letale zaunita Jinx.

Il team di Riot lo aveva promesso, le novità per il 2024 di League of Legends sarebbero state fantastiche. E così dopo l'annuncio del picchiaduro di LoL 2XKO e l'arrivo dello spin-off Bandle Tale A League of Legends Story è tempo che anche il battle arena si aggiorni.

Nell'aggiornamento 1.47 di League of Legends torna Skarner, ma questa volta in modo del tutto inedito. Il Campione è oggetto di un update grafico e nello stile di gioco, ma di questa rivoluzione ve ne abbiamo parlato in un altro articolo. Qui, l'attenzione è tutta per la cosplayer italiana Anna Hime e per la sua bellissima e folle Jinx.

La storia della zaunita proseguirà nella Stagione 2 di Arcane su Netflix. Il passato è alle spalle e in questo cosplay di Jinx da League of Legends la vediamo armata e pericolosa, pronta a commettere un'altra delle follie per cui è tanto amata. La criminale impulsiva e maniacale è seduta, ma con il lanciarazzi Fishbones già pronto a scatenare il panico.

