Jinx si fa beffe di Vi e Caitlyn in un cosplay di League of Legends

Riot Games ha promesso il ritorno di due gradite novità in League of Legends entro la fine del 2023. Gli sviluppatori dell'iconico MOBA stanno lavorando duramente per introdurre la Partita Rapida, messa in pausa per dare precedenza ad altre modalità, e l'Emporio dell'Essenza Blu.

Mentre i fan attendono le novità della prossima stagione, che presenterà il nuovo Campione Briar, è l'evento estivo Spirito Guerriero a intrattenere in League of Legends. Nella seconda metà dell'evento, che coincide con il rilascio della patch 13.15, nuovi Campioni adotteranno le skin Spirito Guerriero e altri ancora appariranno in Arena. Sono arrivate inoltre modifiche al bilanciamento, che però non distraggono gli appassionati da una splendida interpretazione delle tre eroine principali del titolo.

Le cosplayer Win Winry, Mikxcherry e Grusha hanno collaborato per dare vita a uno scatto indimenticabile. La legge e lo sceriffo di Piltover sono finite vittime di uno dei giochi della mina vagante zaunita. In questo cosplay di Jinx, Vi e Caitlyn da League of Legends vediamo infatti le due agenti delle forze dell'ordine catturate e legate una di spalle all'altra da Jinx, sorridente e con la pistola tra le mani. Il passato di questo trio di Campionesse è al centro degli eventi di Arcane, la serie animata di League of Legends che ha conquistato il pubblico Netflix nel 2021.