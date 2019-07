Jirachi offerto come bonus ai partecipanti del Pokemon GO Fest di Dortmund

Niantic Labs ha annunciato che tutti coloro che parteciperanno al Pokemon GO Fest di Dortmund questa estate riceveranno un gradito bonus, ovvero il Pokemon Jirachi.

I partecipanti all'evento (in programma dal 4 al 7 luglio) dovranno visitare alcuni punti specifici sulla mappa e recarsi nei PokèStop segnalati, fatto questo riceveranno automaticamente Jirachi, il Pokemon di terza generazione verrà aggiunto al proprio Pokedex senza bisogno quindi di catturarlo.

Jirachi è già stato distribuito in altri eventi in Giappone e Nord America ma non era mai arrivato in Europa come bonus evento, nei prossimi mesi con ogni probabilità il Pokemon sarà accessibile anche a coloro che non hanno partecipato al Pokemon GO Fest 2019 di Dortmund, al momento però non ci sono certezze riguardo le modalità di distribuzione di Jirachi.

In occasione del Pokemon GO Fest 2019, Niantic Labs ha iniziato anche la distribuzione di Nidoran cromatici, ora catturabili in tutto il mondo.