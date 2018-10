Jiraiya è il nuovo eroe di Naruto to Boruto Shinobi Striker

Bandai Namco Entertainment Europe annuncia l’arrivo di Jiraiya in Naruto to Boruto Shinobi Striker per PlayStation 4, Xbox One e PC! Da domani, i giocatori che hanno acquistato il Season Pass o il DLC1 sbloccheranno Jiraiya come personaggio master.

Inoltre, tutti i giocatori potranno utilizzare gratuitamente Jiraiya come personaggio giocabile. Jiraiya è uno dei ninja più potenti del Villaggio della Foglia e in battaglia usa alcune delle sue potenti e celebri mosse. Il suo Jutsu Bring Down the House richiama un rospo gigantesco dal cielo, che infligge danni in una vasta area, respingendo gli avversari.

Un’altra mossa, la Ninja Art: Needle Jizo, vede Jiraiya indurire i suoi capelli per creare una corazza di aghi. Questa abilità può essere usata sia in difesa che in attacco, poiché pur bloccando gli attacchi infligge anche molti danni.