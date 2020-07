Jo Wyatt da The Witcher 3 a Xenoblade: chi è la voce inglese di Ciri?

Dopo Doug Cockle, aka Geralt di Rivia, e Denise Gough, ammaliante voce di Yennefer, continuiamo il nostro viaggio nel Continente di The Witcher con Jow Wyatt, doppiatrice di Cirilla e di tanti altri personaggi dei videogame.

La Wyatt nasce a Londra nel 1970 e sia avvicina al mondo dello spettacolo in da bambina: a soli 4 anni debutta in alcuni spettacoli teatrali, cui seguiranno a corto raggio due serie televisive, e non ancora sedicenne spopola anche in Francia grazie ad una fortunata produzione. Ben presto l'attrice conquista anche il panorama videoludico facendo il suo debutto su console con alcuni personaggi minori nel franchise Fable, che dopo anni sembrerebbe pronto a tornare per la nextgen Microsoft.

In seguito la vedremo in un numero sempre maggiore di titoli di successo e al primo posto della classifica troviamo The Witcher 3, cui seguirà un quarto capitolo che, si spera, sarà incentrato proprio su Ciri. Seguono subito dopo Xenoblade Chronicles, in cui interpreta Meyneth e Nemesis Face; Mass Effect 3, in cui doppia la dottoressa Brynn Cole, e Star Wars The Old Republic, titolo cui collabora dando voce alle apprendiste Jedi Malora e Peyterra, ma anche Phyne, Sentry Yashia e alcune guardie imperiali. In Perfect Dark Zero la ritroviamo nel ruolo di Chandra, mentre nel franchise Dragon Quest interpreta Fleurette. Chiudiamo il cerchio citando la serie Dragon Age che nei capitoli 2, Origins e Inquisition la vede nei ruoli di Hawke e di alcuni personaggi minori della corte di Ostagar.

Altre interpretazioni degne di nota, seppur ridicibili a comparse, sono quelle in Hellgate London; EyeToy Play 2; DmC Devil May Cry, Professor Layton e l'eredità degli Aslant, Horizon Zero Down e Soul Sacrifice.