Il job del Viper è già qui in un cosplay di Final Fantasy 14 Dawntrail

L'universo online di Final Fantasy 14 sta per espandersi con Dawntrails, un nuovo aggiornamento che porterà con sé numerosi contenuti aggiuntivi e un nuovo job che ha già conquistato la community di appassionati con il suo design affascinante. Ecco in anteprima il Viper!

Il trailer di Dawntrail mostrato al Final Fantasy 14 Fan Festival ha mostrato le meraviglie della prossima espansione, tra cui la città di Tuliyolal che a molti ha ricordato le splendide ambientazioni di Assassin's Creed IV Black Flag.

Mentre il team di Naoki Yoshida lavora all'open beta di Final Fantasy 14 su Xbox, il pubblico non vede l'ora di poter mettere mano sul Viper, il nuovo job dell'MMORPG di casa Square Enix. Presentato come un guerriero armato di due spade che fa dell'agilità la sua abilità principale, è una furia a distanza ravvicinata. Unendo le sue due spade, tuttavia, può anche aumentare la portata dei suoi attacchi.

Il Viper di Final Fantasy 14 Dawntrail ha convinto soprattutto sul piano estetico, a tal punto da richiamare l'attenzione della comunità dei cosplayer. Uno dei primi a vestire i panni di questo nuovo job è il cosplayer Nipah, di cui possiamo ammirare lo scatto in calce all'articolo. In questo cosplay del job Viper da Final Fantasy 14 Dawntrail vediamo il personaggio seduto su degli scogli in riva al mare, con la spada posata sulla spalla.