Joe Biden batte Trump alle Elezioni USA: Daniel Ahmad scherza citando Cyberpunk 2077!

La notizia di Joe Biden che batte Trump nelle elezioni USA 2020 sta facendo il giro del mondo. Tra i tanti che stanno commentando questo storico evento troviamo anche Daniel Ahmad: il celebre analista ha infatti ripreso la vittoria di Biden alle Presidenziali USA citando scherzosamente Cyberpunk 2077.

In uno dei suoi ultimi commenti sui social, la personalità del settore conosciuta su Twitter con il soprannome di ZhugeEX ha tratto spunto dall'ultimo, essenziale aggiornamento del conteggio dei Grandi Elettori nelle Presidenziali USA per analizzarlo, in maniera ironica, dal punto di vista videoludico.

Ahmad ha infatti celebrato il futuro 46° Presidente degli Stati Uniti e ripreso la conta dei Grandi Elettori per sintetizzarla con un messaggio interpretabile come "Joe Biden è a 290, Donald Trump è a 214 e Cyberpunk è a 2077", una citazione simpatica ma velatamente sarcastica dell'ultimo, incredibile rinvio di Cyberpunk 2077. L'impazienza manifestata dai fan nell'accogliere questo ennesimo posticipo, in effetti, non ha provocato solo il crollo delle azioni di CD Projekt ma è stata accompagnata anche da diversi meme graffianti realizzati da utenti che si chiedono se, alla luce dei numerosi slittamenti, toccherà attendere l'anno riportato nel titolo del kolossal sci-fi per poter assistere alla sua definitiva commercializzazione.

Per rimanere in tema di Elezioni USA 2020 e videogiochi, ricordiamo a chi ci segue che nelle concitate battute finali della campagna elettorale che ha portato Joe Biden (in ticket con la prossima Vicepresidente Kamala Harris) alla conquista della Casa Bianca sconfiggendo il rivale repubblicano Donald Trump, la macchina organizzativa del Partito Democratico statunitense ha aperto un'isola di Fortnite dedicata a Biden.