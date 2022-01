Joe Danger torna su iOS: Sean Murray esaudisce il sogno del papà di un ragazzo autistico

Il fondatore di Hello Games e creatore di No Man's Sky, Sean Murray, esaudisce il sogno del papà di un ragazzo autistico e lancia su App Store le versioni attualizzate di Joe Danger Infinity e Touch, due arcade racing venati di elementi platform non più accessibili da tempo su iPhone e iPad per l'incompatibilità delle app su nuovi sistemi iOS.

Per stessa ammissione del celebre sviluppatore inglese, è stato solo grazie al successo ottenuto con Joe Danger se lui e i ragazzi di Hello Games hanno potuto concretizzare l'ambiziosa visione di No Man's Sky, di conseguenza per Murray e compagni è stato un enorme piacere dedicarsi all'aggiornamento di Joe Danger Infinity e Touch per ripristinarne la compatibilità con l'ecosistema iOS più recente.

Tutti coloro che possiedono già una copia dei due titoli in questione possono effettuare l'update alla versione rimasterizzata in via del tutto gratuita. In una serie di messaggi condivisi sui social, Sean Murray ha spiegato che tutto è nato dalla volontà sua, e dell'intero team di Hello Games, di soddisfare una precisa richiesta di un fan della serie.

Murray racconta così di essere incappato nella lettera aperta pubblicata da un utente di Reddit che utilizzava Joe Danger su iOS per superare le difficoltà di comunicazione con suo figlio. Nel messaggio, il padre spiega che "i bambini con autismo affrontano moltissime lotte, la principale è quella della grande difficoltà delle interazioni sociali. Tuttavia, una delle cose che ha permesso a me e mio figlio di stringere un legame è stato il nostro amore condiviso per i videogiochi, in particolare Joe Danger. Lui lo ama alla follia, ha una collezione di motociclette giocabbili che chiama affettuosamente 'i suoi Joe Dangers' e ogni moto che vediamo attraversare la strada è 'Joe Danger'. Una delle prime cose che sento quando varco la soglia di casa dopo una lunga giornata di lavoro è sempre 'entra papà, andiamo a giocare a Joe Danger!'".

Come facilmente intuibile, l'appello lanciatogli dal fan di Joe Danger ha spinto Murray e il suo team di sviluppo ad attivarsi per realizzare quanto prima una versione rimasterizzata e compatibile con i nuovi sistemi iOS di Joe Danger Infinity e Joe Danger Touch. Qualora foste interessati, trovate il bundle dei due giochi per iOS in vendita su App Store al prezzo di 2,99 euro, oppure singolarmente a 1,99 euro.