Joe Dever's Lone Wolf arriverà su Switch la prossima settimana

Il team italianoha annunciato che Joe Dever's Lone Wolf arriverà la prossima settimana su Nintendo Switch, il gioco sarà disponibile in formato digitale scaricabile dall'eShop a partire dal 16 febbraio.

Uscito inizialmente su PC e mobile e in seguito su PlayStation 4 e Xbox One, Joe Dever's Lone Wolf è un'avventura con elementi RPG basati sui racconti del Lupo Solitario, collana di libri game scritti da Joe Dever negli anni '80. Prima della sua scomparsa, l'autore inglese ha collaborato con Forge Reply alla scrittura della trama del gioco.

Joe Dever's Lone Wolf presenterà un comparto tecnico e un sistema di controllo riadattato per Switch, mentre non sembrano essere previsti contenuti aggiuntivi rispetto alla Console Edition già disponibile su altre piattaforme. In apertura trovate il trailr di debutto di Lone Wolf, buona visione.