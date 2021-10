Joe & Mac Caveman Ninja: annunciato il remake del classico Data East

Il publisher francese Microids ha annunciato il remake di Joe & Mac Caveman Ninja, classico platform-action uscito alla fine degli anni '80 in sala giochi e convertito su un gran numero di piattaforme, tra cui Nintendo NES, SNES, Mega Drive e Game Boy.

Joe & Mac Caveman Ninja non sarà un porting e nemmeno una remastered ma un vero e proprio remake, purtroppo al momento non ci sono altri dettagli, sappiamo che il gioco è sviluppato da Mr Nutz Studio con il supporto di G-Mode (compagnia giapponese che possiede i diritti delle produzioni Data East).

Lo stile estetico sembra ricordare quello del remake di Toki (altro classico arcade di fine anni '80 pubblicato sempre da Microids) mentre non ci sono informazioni sul gameplay, che tuttavia dovrebbe mantenere il feeling della produzione originale.

L'uscita di Joe & Mac è prevista per il 2022 su piattaforme non meglio specificate, presumibilmente PC e tutte le moderne console, restiamo comunque in attesa di chiarimenti. L'originale Joe & Mac Caveman Ninja è disponibile su Nintendo Switch come parte del servizio Nintendo Switch Online, scaricabile in versione SNES da tuti gli abbonati, una buona occasione per provare il gioco in attesa di questo remake che farà scendere una lacrimuccia a tutti i nostalgici.