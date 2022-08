Joe & Mac Caveman Ninja Remake esce a novembre: i contenuti della T-Rex Edition

Sebbene sparito dai radar da diverso tempo, il remake di Joe & Mac Caveman Ninja non solo esiste ancora, ma ha anche una data d'uscita ufficiale. Microids conferma che New Joe & Mac Caveman Ninja farà il suo esordio il prossimo novembre su PC, Nintendo Switch e console PlayStation e Xbox.

Per l'occasione è stato anche mostrato un trailer che alterna scene nostalgiche a sequenze di gameplay tratte dalla nuova versione dell'iconico Action/Platform realizzato all'epoca da Data East. Il remake porta invece la firma di Mr. Nutz Studio, team in forza a Microids e già responsabile di diverse altre produzioni quali il remake di Toki e Asterix & Obelix Slap Them All. New Joe & Mac Caveman Ninja si presenterà fedele al gioco originale in termini di gameplay ma con una grafica 2D in alta definizione maggiormente al passo con i tempi.

Inoltre, il gioco godrà anche di una distribuzione in formato fisico su PS5, PS4 e Switch (mentre su PC, Xbox Series X/S e Xbox One la distribuzione sarà solo digitale) tramite la T-Rex Edition: oltre al gioco su disco/cartuccia, questa versione conterrà una serie di adesivi, una trading card e un portachiavi tridimensionale.

Il remake offrirà infine modalità inedite quali Training, Boss Rush e Speedrun, e proprio come il gioco originale sarà interamente giocabile in cooperativa. Pronti a fare un tuffo nella preistoria?