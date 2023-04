Joel di The Last of Us vs Arthur Morgan di Red Dead Redemption 2: chi preferisci?

Arthur Morgan e Joel Miller, protagonisti rispettivamente di Red Dead Redemption II e di The Last Of Us, rappresentano due esempi di personaggi videoludici estremamente carismatici e affascinanti in grado di far appassionare il giocatore a sé stessi e ai propri titoli di appartenenza.

Arthur e Joel condividono poco, se si escludono il fatto di essere entrambi sostenuti da una scrittura sempre brillante, coerente e di altissima qualità, e di vivere le proprie avventure in contesti in cui la violenza e la necessità di sopravvivere sono all'ordine del giorno. Per il resto, questi due personaggi sono piuttosto diversi tra loro, soprattutto dal punto di vista del carattere e della psicologia, pur condividendo una certa difficoltà a relazionarsi con gli altri, facilmente riscontrabile se si seguono le loro epopee narrative.

Joel è un uomo di mezza età che ha vissuto l'inizio dell'epidemia di Cordyceps che ha distrutto la civiltà umana, e ha dovuto sopportare la morte della propria figlia ancora piccola, per poi passare circa 20 anni all'interno della zona di quarantena della città di Boston, dove ha vissuto dedicandosi ad attività spesso violente. Questa condizione l'ha portato a crearsi una corazza psicologica quasi impenetrabile, che l'ha reso violento, spietato e disposto a tutto pur di sopravvivere e per aiutare l'unica alleata fidata che possiede, Tess. L'incontro di Joel con Ellie e il viaggio in sua compagnia attraverso gli Stati Uniti d'America, nel primo capitolo di The Last Of Us, gli permetteranno di scoprire che ci può essere ancora qualcosa di buono nel genere umano, ammorbidendo parzialmente il suo carattere e spingendolo a trasformare Ellie in una sorta di figlia adottiva, tanto da fare qualsiasi cosa per salvarle la vita. In attesa di scoprire cosa potrebbe riservarci un futuro nuovo capitolo della saga, ecco come potrebbe essere The Last Of Us Parte 3.

Dal canto suo, Arthur è un pistolero di grande esperienza, che viaggia insieme ad un nutrito gruppo di personaggi attraverso le ultime terre selvagge degli Stati Uniti al termine del XIX secolo. Come Joel, anche Arthur ricorre spesso all'uso della violenza per vivere, dedicandosi ad attività criminali che comprendono rapine, assalti a treni e diligenze, estorsioni e quant'altro. Nel corso della progressione all'interno di Red Dead Redemption II, tuttavia, Arthur acquisisce sempre più consapevolezza che nel mondo in cui lui e la sua banda cercano di sopravvivere non c'è più posto per pistoleri e fuorilegge come loro. Questo lo porta a cominciare un percorso di redenzione, che culmina al termine della storia principale del gioco.

In conclusione, è possibile affermare che sia Joel Miller che Arthur Morgan sono due personaggi straordinari dei rispettivi prodotti di appartenenza. Entrambi condividono alcune somiglianze caratteriali, dovute al mondo nel quale sono cresciuti, ma ciascuno dei due possiede un'identità unica, forte e amata da milioni di giocatori in tutto il mondo.

A questo punto la palla passa a voi: quale tra questi due personaggi preferite in generale, e per quale motivo? A proposito di confronti tra il gioco di Rockstar e quello di Naughty Dog, non perdetevi questa divertente mod per Red Dead Redemption 2 che inserisce il modello di Joel.