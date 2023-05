Joel di The Last of Us vs Rick Grimes di The Walking Dead: similitudini e differenze

Joel Miller e Rick Grimes, The Last of Us e The Walking Dead. In ambito post-apocalittico, siamo davanti a due delle opere più significative del genere, capaci di lasciare un segno attraverso più media grazie anche al carisma e la personalità dei rispettivi protagonisti principali.

The Last of Us ha sfondato su PlayStation grazie agli sforzi di Naughty Dog (ecco quanto ha venduto la serie di The Last of Us), mentre The Walking Dead ha stravolto il mondo del fumetto americano per merito della creatività di Robert Kirkman. Entrambi i brand hanno poi trovato la loro via verso il piccolo schermo, trasformandosi in serie tv di successo prodotte da HBO e AMC (e l'ultimo episodio dello spin-off di The Walking Dead su Rick e Michonne sarà scioccante).

Seppur nati su media completamente diversi, le due opere hanno molti più tratti in comune di quanto non possa sembrare all'apparenza: un mondo in rovina ed ormai dominato da zombie (di stampo classico e frutto di un virus in The Walking Dead, vittime di un'infezione fungina in The Last of Us), ma dove il focus viene messo tutto sui rapporti umani, sugli ultimi sopravvissuti costretti a vivere in una realtà dove vige la regola dell'homo homini lupus e dove ogni singolo giorno può essere l'ultimo della loro esistenza.

Joel e Rick erano persone normali prima dell'apocalisse, con professioni e famiglie da portare avanti, ma hanno saputo subito adattarsi al nuovo, violento mondo nel quale sono stati improvvisamente catapultati. I due personaggi hanno da subito imparato ad affrontare le ostilità, adattandosi un poco alla volta ad una realtà stravolta che li ha portati a mettere da parte la loro umanità quando necessario: ad accomunare le due icone c'è un forte istinto di sopravvivenza, che li spinge a sporcarsi le mani senza provare rimorso oltre a non fidarsi subito del prossimo. E soprattutto sanno come tirarsi fuori dalle situazioni più pericolose, che si tratti di affrontare altre persone o creature mostruose, grazie al loro intuito, la capacità di prendere decisioni rapide e difficili e le eccellenti abilità con ogni tipo di arma.

Qual è l'effettiva differenza tra i due? Che Rick ha dimostrato di essere un leader nato, laddove invece Joel non si è mai caricato sulle spalle il compito di guidare una comunità preferendo agire in solitaria o solo con poche persone di cui si fida (come Tess). Il protagonista di The Walking Dead si ritrova sin da subito ad essere il punto di riferimento per i suoi compagni prendendo le decisioni più importanti, mentre la sua controparte di The Last of Us agisce in maniera più autonoma concentrandosi principalmente sui suoi scopi.

Questo però non significa affatto che Joel sia un mostro senza cuore: è l'esatto contrario, ed il rapporto con Ellie che si sviluppa come quello tra un padre ed una figlia è lì a dimostrarlo. Quando il legame tra i due diventa così forte, il contrabbandiere non esita ad agire per il bene della ragazza, mettendola al centro della sua vita. In un certo senso vale lo stesso anche per Rick: ogni sua decisione, anche la più difficile o brutale, la prende per proteggere la sua famiglia, i suoi compagni e la sua comunità.

Sia Joel Miller che Rick Grimes sono personaggi ricchi di sfumature, che hanno saputo rendere ancora più memorabili le loro storie grazie alle loro azioni spesso imprevedibili. Cosa ne pensate? Diteci quale personaggio vi piace di più e, secondo voi, quali altri similitudini o differenze possono esserci tra loro.