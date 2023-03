Joel vs Nathan Drake: qual è il tuo personaggio Naughty Dog preferito?

The Last of Us e Uncharted hanno raggiunto grande fama e popolarità tra i giocatori PlayStation anche grazie alla personalità ed il carisma dei suoi protagonisti, rispettivamente Joel Miller e Nathan Drake.

Naughty Dog ha sempre avuto talento nel creare personaggi entrati nell'immaginario collettivo dei fan (ancora prima si ricordano con affetto Jak e, soprattutto, l'iconico Crash Bandicoot), e con Joel e Nate ha dato vita a due icone del mondo videoludico, con schiere di fan sparse per il mondo. Due personalità fortemente diverse tra loro, accomunate da un innato talento nel combattimento e nell'utilizzo di armi da fuoco. Dunque, chi tra Joel e Nathan si può considerare il miglior personaggio targato Naughty Dog?

A primo impatto si potrebbe pensare che il buon Nate sia a tutti gli effetti colui che spicca maggiormente: dotato di un incredibile atletismo, ed aiutato anche da una buona dose di fortuna, il protagonista di Uncharted ha vissuto ed affrontato le situazioni più assurde e pericolose nel corso dei giochi della serie, dalle quali ne è sempre uscito a testa alta e, nel migliore dei casi, con qualche graffio. Drake è tra l'altro sopravvissuto ad un treno deragliato alle pendici di una montagna tibetana, oltre a giorni passati a vagare attraverso il deserto del Rub 'al-Khali. Dietro il carattere bonaccione e dalla battuta sempre pronta, si cela dunque un vero e proprio lottatore, abile e furbo quanto basta per sfuggire a situazioni mortali. In oltre 15 anni di Uncharted, dunque, Drake ha saputo regalare emozioni indelebili ai fan.

Ma Joel non è certo da meno: sopravvive per decenni ad un mondo post-apocalittico sviluppando un istinto di sopravvivenza senza rivali. Abituato a sporcarsi le mani in una realtà senza più regole, Joel sa come difendersi dalle minacce di umani ed infetti, e sa riconoscere una situazione di pericolo: queste capacità gli hanno permesso di salvarsi più volte la pelle e portare a termine tutti gli incarichi a lui commissionati in qualità di contrabbandiere. Assieme ad Ellie, tra l'altro, compie anche un lungo viaggio attraverso gli Stati Uniti, rischiando la vita in molte occasioni. La sua personalità burbera e cupa, che lascia spazio anche ad una indispensabile spietatezza quando necessaria, lo rendono un personaggio credibile ed accattivante nel contesto in cui si svolge la sua storia, conquistando nel frattempo il cuore dei giocatori con le sue azioni e con il suo rapporto con Ellie, che inizierà ad amare come una figlia. E se volete approfondire ulteriormente le vostre conoscenze, non mancano pure tre curiosità su Joel di The Last of Us che potrebbero farvi apprezzare ancora di più il personaggio.

Per ragioni differenti, entrambi hanno fatto breccia sul grande pubblico e considerare uno migliore dell'altro alla fine potrebbe trattarsi di una semplice questione di preferenze. Dunque lo chiediamo a voi: qual è il vostro personaggio Naughty Dog preferito tra Joel Mille e Nathan Drake?