John Carmack lascia Meta lamentandosi dell'efficienza della compagnia

John Carmarck, leggendario programmatore noto agli appassionati di videogiochi per co-fondato id Software e aver contribuito alla creazione di titoli seminali come Commander Keen, Wolfenstein 3D, DOOM e Quake, ha lasciato Meta, compagnia per la quale curava lo sviluppo dei prodotti in VR da quasi dieci anni.

La notizia è emersa nella notte, quando hanno cominciato a circolare in rete degli stralci della lettera di addio che il programmatore ha scritto ai dipendenti, che nelle intenzioni iniziali sarebbe dovuta rimanere privata. Dopo la diffusione pubblica, Carmack ha deciso di pubblicarla in forma integrale sui suoi profili personali. "Ho rassegnato le dimissioni come Consulente Esecutivo per la VR con Meta. Il mio post per uso interno è finito nelle mani della stampa, che ha scelto di condividere solo alcuni estratti. Ecco il post integrale, come visto dagli impiegati".

Nel post di addio, che può essere letto nella sua interessa a questo indirizzo, Carmack confessa di provare sentimenti contrastanti, spiegando che sebbene sia fiero di Quest 2 ("è quasi esattamente ciò che volevo fin dall'inizio", ha scritto), lo stesso non può dirsi dell'efficienza della compagnia, che a suo parere lascia a desiderare: "Abbiamo un quantitativo ridicolo di persone e risorse, ma ci auto-sabotiamo costantemente vanificando gli sforzi compiuti. Non c'è modo di addolcire la questione: credo che la nostra organizzazione stia operando con metà dell'efficienza che mi renderebbe felice. Qualcuno potrebbe schernirmi e replicare che in realtà stiamo andando bene, ma altri potrebbero ridere e dire: 'La metà? Ha! Siamo ad un quarto dell'efficienza!".

Carmack ha poi spiegato che, nonostante ricoprisse un ruolo di alto livello (è stato Chief Technology Officer dal 2013 al 2022, dopodiché ha proseguito la sua collaborazione come Consulente Esecutivo), non è stato in grado di cambiare le cose: "Ho una voce ai livelli alti qui, quindi ciò dovrebbe consentirmi di cambiare le cose, ma evidentemente non sono abbastanza persuasivo". Il programmatore ha ammesso di "non essere in grado di fermare le cose stupide prima che causino danni, o impostare una direzione e spingere il team a seguirla".



Andrew Boztank, che nel 2022 lo ha sostituito come CTO in Meta, lo ha salutato riconoscendo la sua grandezza e ringraziandolo per il contributo offerto nello sviluppo dei prodotti Oculus/Meta nel corso degli anni: "È impossibile sovrastimare l'impatto che hai avuto sul nostro lavoro e l'industria in generale. Le tue abilità tecniche sono ampiamente conosciute, ma è la tua incessante attenzione alla creazione dei valori per le persone che ricorderemo maggiormente. Grazie, ci rivedremo nella Realtà Virtuale".

D'ora in avanti, Carmack si dedicherà a tempo pieno alla sua startup, Keen Technologies, impegnata nello studio dell'Intelligenza Artificiale Forte (in inglese Artificial General Intelligence, o AGI). Proseguono intanto i guai per Mark Zuckerberg e Meta, che non stanno passando un periodo felice, tra ingenti perdite, licenziamenti, multe e cause.