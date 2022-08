John Carpenter ed i problemi con Red Dead Redemption 2: non riusciva a salire a cavallo

John Carpenter non ha mai nascosto la sua passione per i videogiochi e in una recente intervista pubblicata sul New Yorker, ha risposto anche ad alcune domande su Red Dead Redemption 2, più volte citato come uno dei suoi videogiochi preferiti.

Il regista di film come Halloween La Notte delle Streghe, 1997 Fuga da New York, La Cosa, Essi Vivono, Il seme della follia e Fuga da Los Angeles fa sapere di aver imparato a giocare discretamente bene a Red Dead Redemption 2 nel corso degli anni ma inizialmente aveva un grande problema, ovvero quello di non riuscire a montare il cavallo.

"Ho giocato a Red Dead Redemption 2 e negli anni sono diventato abbastanza bravo... ma inizialmente non riuscivo nemmeno a salire sul cavallo. Davvero, ho abbandonato questa idea, era troppo difficile per me. I controlli non erano intuitivi... non faceva per me davvero."

John Carpenter ribadisce come il gioco gli sia assolutamente piaciuto nonostante le difficoltà iniziali, ad oggi il regista sembra non aver imparato ad andare a cavallo ma nonostante questo ha amato le atmosfere, la trama ed i personaggi dell'epopea western di Rockstar Games.

Lo sapevate? Recentemente sono stati scoperti nuovi contenuti tagliati da Red Dead Redemption 2 a quasi cinque anni di distanza dal lancio.