John Carpenter ha un sogno: sviluppare un videogioco di Grosso Guaio a Chinatown!

Mentre proseguono i lavori di Saber e John Carpenter sul survival horror Toxic Commando, il Maestro dell'Horror ha colto l'occasione offertagli da ComicBook per dirsi interessato alla realizzazione dell'adattamento videoludico di uno dei suoi film cult, Grosso Guaio a Chinatown.

L'eclettico regista statunitense che ha firmato pellicole come Fuga da New York, Essi Vivono, Il Seme della Follia e La Cosa cita proprio il film cult con protagonista Kurt Russell svelando di pensare spesso ad una trasposizione videoludica di Grosso Guaio a Chinatown o, comunque, a un'esperienza interattiva ambientata nel medesimo universo.

Dopo aver ribadito la sua passione per i videogiochi, Carpenter spiega infatti come "Big Trouble in Little China penso proprio che possa trasformarsi in un videogioco divertente e spassoso. Ma ci sarebbero altri film che potrebbero adattarsi bene in un contesto videoludico, penso ad esempio a La Cosa visto che esiste già un gioco da tavolo. E poi c'è Il Signore del Male, non credo ne abbiano mai fatto un videogioco".

E voi, come accogliereste il ritorno di Jack Burton per vedersela contro 'gente che entra ed esce volando tra esplosioni verdi' in un videogioco ambientato nella dimensione cult di Grosso Guaio a Chinatown? Fatecelo sapere con un commento.

